Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Куртинайтис: недавно «Астана» обыграла «Локо», матч с ними не будет лёгким

Куртинайтис: недавно «Астана» обыграла «Локо», матч с ними не будет лёгким
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от встречи с «Астаной», которая состоится сегодня, 20 октября. По словам литовского специалиста, команда из Казахстана прибавила по сравнению с минувшим сезоном.

«Астана» — команда опасная, но мы, разумеется, настроены на победу. На мой взгляд, они стали даже сильнее в сравнении с прошлым сезоном, по крайней мере, отдельные игроки точно сильнее, чем прошлогодние. Тренер тот же, а вместе с ним и игровой стиль команды.

Помним, как они боролись с нами в прошлом сезоне, да и в целом как провели весь год. Недавно они провели хорошие матчи и с УНИКСом, и с «Локомотивом», который обыграли, совершив рывок в четвёртой четверти. «Астана» не сдаётся, и мы серьёзно готовимся к матчу, который не будет лёгким", — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019