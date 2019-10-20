Куртинайтис: недавно «Астана» обыграла «Локо», матч с ними не будет лёгким

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от встречи с «Астаной», которая состоится сегодня, 20 октября. По словам литовского специалиста, команда из Казахстана прибавила по сравнению с минувшим сезоном.
«Астана» — команда опасная, но мы, разумеется, настроены на победу. На мой взгляд, они стали даже сильнее в сравнении с прошлым сезоном, по крайней мере, отдельные игроки точно сильнее, чем прошлогодние. Тренер тот же, а вместе с ним и игровой стиль команды.
Помним, как они боролись с нами в прошлом сезоне, да и в целом как провели весь год. Недавно они провели хорошие матчи и с УНИКСом, и с «Локомотивом», который обыграли, совершив рывок в четвёртой четверти. «Астана» не сдаётся, и мы серьёзно готовимся к матчу, который не будет лёгким", — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».
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