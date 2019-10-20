Команда Суперлиги-1 «Руна» планирует заявиться в Единую лигу ВТБ

Сергей Юхневич, генеральный менеджер баскетбольного клуба «Руна», выступающего в Суперлиге-1, признался, что через несколько лет команда попробует заявиться в Единую лигу ВТБ.

«Когда подадим заявку? Тяжело загадывать наперёд. Думаю, должно пройти еще несколько лет, чтобы клуб был полностью готов к новому вызову. И для начала мы хотим выиграть Суперлигу-1, чтобы подняться в Единую лигу, в том числе и по спортивному принципу.

Могу лишь сказать, если станем участниками Единой лиги, то точно не будем играть ради галочки или просто членства в организации. У нас коммерческий проект, которых не так много в российском спорте. Многие команды почти целиком содержатся на деньги регионов. В перспективе хотим представлять страну на международной арене", — приводят слова функционера «Известия».

В межсезонье команду из Москвы возглавил опытный специалист Олег Окулов, ростер «Руны» пополнил экс-игрок ЦСКА Иван Лазарев.