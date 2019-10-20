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17-летний баскетболист «Реала» установил новый рекорд чемпионата Испании

17-летний баскетболист «Реала» установил новый рекорд чемпионата Испании
Баскетбол / Евролига 0

Центровой молодёжной сборной Испании и мадридского «Реала» Усман Гаруба установил новый рекорд лиги АСВ. В матче пятого тура первенства страны с «Обрадойро» Гаруба собрал 13 подборов. Таким образом, он стал первым игроком в истории чемпионата Испании, который добился такого показателя в 17 лет, сообщает Sportando. Усилия Усмана помогли его команде одержать уверенную победу — 83:76. После пяти туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу.

Отметим, что это уже не первое достижение семнадцатилетнего Гарубы в нынешнем сезоне. В минувшем туре он сумел оформить дабл-дабл. Благодаря этому он стал самым молодым игроком в истории чемпионата, который добивался подобного. Ранее этот рекорд принадлежал экс-защитнику «Реала» Луке Дончичу. ныне выступающему в НБА.

Гаруба попал в заявку «Реала» в Евролиге, но в нынешнем сезоне пока не провёл за команду в этом турнире ни одной минуты.

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