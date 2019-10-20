«Вашингтон» отчислил из состава латвийского форварда

Руководство «Вашингтон Уизардс» объявило об отчислении из состава форварда сборной Латвии Анджейса Пасечникса, сообщает пресс-служба клуба из столицы США. Ранее «Вашингтон» заключил с баскетболистом краткосрочное соглашение, но Пасечникс не впечатлил тренерский штаб в ходе летнего лагеря и покинул расположение «Уизардс».

Пасечникс принял участие в одном предсезонном поединке, в игре с «Филадельфией Сиксерс» он провёл на паркете 13 минут, за которые набрал 4 очка и собрал 3 подбора.

23-летний Пасечникс — 25-й номер драфта НБА 2017 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Орландо Мэджик». В минувшем сезоне Анджейс защищал цвета испанской «Гран Канарии». В Евролиге провёл 22 поединка, набирая 7,2 очка и собирая 3,6 подбора.