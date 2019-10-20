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Робинсон начнёт сезон НБА в качестве стартового лёгкого форварда «Уорриорз»

Робинсон начнёт сезон НБА в качестве стартового лёгкого форварда «Уорриорз»
Баскетбол / НБА 0

В отсутствие травмированного Клэя Томпсона «Голден Стэйт Уорриорз» начнёт регулярный сезон НБА с Гленном Робинсоном на позиции стартового лёгкого форварда, сообщает Clutch Points.

Робинсон перебрался в «Голден Стэйт Уорриорз» в июле. За пять сезонов 25-летний баскетболист сменил пять клубов. В прошлом году он провёл 47 матчей регулярного чемпионата за «Детройт Пистонс», набирая в среднем за игру 4,2 очка и совершая 1,5 подбора.

В минувшем сезоне «Уорриорз» не смогли в третий раз кряду завоевать титул чемпионов. В финальной серии плей-офф калифорнийцы уступили «Торонто Рэпторс». В межсезонье коллектив покинул Кевин Дюрант. Клэй Томпсон пропустит большую часть регулярного чемпионата из-за тяжёлой травмы.

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