Куртинайтис: мы смотрим, как выжить, так как играем без трёх разыгрывающих

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (73:56).



«Доволен игрой в защите, ребята старались. Были некоторые неполадки в нападении, но в данный момент мы смотрим, как выжить, так как играем без трёх разыгрывающих и из реальных первых номеров имеем в наличии Вячеслава Зайцева. Сегодня мы боролись хорошо, реализация моментов могла быть лучше, но это всё поправимо. Самое главное, что мы неплохо боролись на подборе, упирались в защите, не давали сопернику принимать мяч и совершили много перехватов», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба.

Лучшим в составе победителей стал Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. У «Астаны» дабл-дабл на счету Душана Ристича (10 очков + 18 подборов).