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Райкович: «Астане» в последней четверти с «Химками» не хватило свежести

Райкович: «Астане» в последней четверти с «Химками» не хватило свежести
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал результат матча Единой лиги ВТБ с «Химками», в котором его команда уступила со счётом 56:73.

«Поздравляю «Химки», сегодня они были лучшей командой. У нас очень короткая ротация, а также новый игрок Айзея Уайтхед, который провёл всего две тренировки с командой. Именно поэтому наша игра была неорганизованной.

В последней четверти мы сократили отставание до пяти очков, проявили характер, но нам не хватило свежести, чтобы защищаться с такой же энергией и попытаться выиграть матч. Впереди две недели тренировок, за которые мы должны улучшить свою игру, прежде всего, в уровне организации. Надеюсь, за это время мы усилимся, так как для увеличения ротации нам нужен ещё один игрок, с которым мы могли бы стать более конкурентоспособными в следующих матчах», — приводит слова Райковича сайт БК «Химки».

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