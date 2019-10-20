ЦСКА разгромил «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезде обыграли польский клуб «Зелена Гура». Встреча прошла на «Центрум Рекреацыйно-Спортове» и завершилась со счётом 104:64 (20:13, 31:21, 17:15, 36:15) в пользу гостей.



К большому перерыву ЦСКА обеспечил себе преимущество в 17 очков. В третьей и четвёртой четвертях «армейцы» лишь увеличили счёт и довели дело до победы.



Самым результативным в составе москвичей стал Уилл Клайберн, набравший 20 очков. По 12 баллов на свой счёт записали Джоэл Боломбой и Майк Джеймс (12).



У польского клуба 15 очков на свой счёт записал Ярослав Зысковски. Ивица Радич (11) стал вторым по результативности. Ещё 10 очков в активе Джо Томассона.



В следующем туре ЦСКА дома сыграет в гостях «Автодором», а «Зелена Гура» на домашней площадке встретится с «Пармой».