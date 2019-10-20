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ЦСКА разгромил «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА разгромил «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетболисты московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезде обыграли польский клуб «Зелена Гура». Встреча прошла на «Центрум Рекреацыйно-Спортове» и завершилась со счётом 104:64 (20:13, 31:21, 17:15, 36:15) в пользу гостей.

К большому перерыву ЦСКА обеспечил себе преимущество в 17 очков. В третьей и четвёртой четвертях «армейцы» лишь увеличили счёт и довели дело до победы.

Самым результативным в составе москвичей стал Уилл Клайберн, набравший 20 очков. По 12 баллов на свой счёт записали Джоэл Боломбой и Майк Джеймс (12).

У польского клуба 15 очков на свой счёт записал Ярослав Зысковски. Ивица Радич (11) стал вторым по результативности. Ещё 10 очков в активе Джо Томассона.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет в гостях «Автодором», а «Зелена Гура» на домашней площадке встретится с «Пармой».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Зелена Гура
Зелена Гура, Польша
Окончен
64 : 104
ЦСКА
Москва, Россия
Зелена Гура: Зысковски - 15, Радич - 11, Томассон - 10, Майер - 7, Понитка - 6, Хакансон - 6, Замойски - 6, Гордон - 3, Трачик, Маковский, Язински, Кошарек
ЦСКА: Клайберн - 20, Боломбой - 12, Джеймс - 12, Фойгтман - 11, Ухов - 8, Стрелниекс - 8, Воронцевич - 6, М. Кулагин - 6, Хайнс - 6, Антонов - 5, Хаккетт - 5, Курбанов - 5
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