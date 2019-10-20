Итудис отметил серьёзный подход ЦСКА к игре в матче с «Зеленой Гурой»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой» (104:64).
«Поздравляю команду с победой и серьёзным подходом к игре, в защите и нападении. Мы контролировали матч от начала и до конца. Все отметились на паркете, все набрали очки. Это была хорошая игра для нас», — приводит слова Итудиса официальный сайт «армейцев».
К большому перерыву ЦСКА обеспечил себе преимущество в 17 очков. В третьей и четвёртой четвертях «армейцы» лишь увеличили счёт и довели дело до победы — 104:64 (20:13, 31:21, 17:15, 36:15)
В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА дома сыграет «Автодором», а «Зелена Гура» на домашней площадке встретится с «Пармой».
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