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Итудис отметил серьёзный подход ЦСКА к игре в матче с «Зеленой Гурой»

Итудис отметил серьёзный подход ЦСКА к игре в матче с «Зеленой Гурой»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой» (104:64).

«Поздравляю команду с победой и серьёзным подходом к игре, в защите и нападении. Мы контролировали матч от начала и до конца. Все отметились на паркете, все набрали очки. Это была хорошая игра для нас», — приводит слова Итудиса официальный сайт «армейцев».

К большому перерыву ЦСКА обеспечил себе преимущество в 17 очков. В третьей и четвёртой четвертях «армейцы» лишь увеличили счёт и довели дело до победы — 104:64 (20:13, 31:21, 17:15, 36:15)

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА дома сыграет «Автодором», а «Зелена Гура» на домашней площадке встретится с «Пармой».

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