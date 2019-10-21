Игрок НБА не смог найти «Ювентус» в FIFA 20

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Донован Митчелл пожаловался, что не смог найти футбольный клуб «Ювентус» при выборе команды в компьютерном симуляторе FIFA 20. Митчелл написал название клуба с ошибкой: «Юэвентес».

«Почему я не могу найти «Юэвентес?» — написал баскетболист в своём «твиттере».

В официальном «твиттере» «Ювентуса» ответили игроку.

«Вы имели в виду «Ювентус»? Мы есть в PES! Скоро для вас будет готов особый пакет, чтобы вы могли наслаждаться игрой за нашу команду», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» клуба.

23-летний Митчелл был выбран «Денвер Наггетс» на драфте 2017 года под 13-м номером, но его сразу же обменяли в «Юту».

Первый матч нового сезона НБА «Юта» сыграет в ночь с 23 на 24 октября мск, когда её соперником станет «Оклахома-Сити Тандер».