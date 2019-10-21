Леброн: когда мы создали «Большое трио», атмосфера уже была накалена до предела

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сравнил объединение в составе команды из Лос-Анджелеса с Энтони Дэвисом и создание «Большого трио» в «Майами». По слвоам Леброна Джеймса, это две совершенно разные ситуации.



«Когда в 2010 году мы объединили усилия с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в «Майами», атмосфера уже была накалена до предела. Так, как будто мы стали первым «Большим трио» в истории баскетбола. Сейчас к этому относятся гораздо спокойнее. Это абсолютно разные ситуации», — рассказал Леброн Джеймс в интервью ESPN.



Джеймс, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», в минувшем сезоне, выступая за «Лейкерс», сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата из 82, а команда не вышла в плей-офф.