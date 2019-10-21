НБА ужесточила кодекс поведения болельщиков
В преддверии нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации лига ужесточила кодекс поведения болельщиков. Любые нарушения правил будут приводить к удалению фаната с арены.
«Мы добавили в список запретных тем любые сексистские высказывания, слова о ЛГБТ-сообществах, клеветнические заявления, убрав всё, что не связано с баскетболом. Отныне комментарии о матери, семье, результатах тестов — обо всём, что не связано с баскетболом, будут приводить к тому, что фанату придётся покинуть своё место», — приводит слова исполнительного вице-президента и директора по безопасности Национальной баскетбольной ассоциации Джерома Пикетта ESPN.
В лиге считают, что поведение болельщиков в последнее время ухудшилось.
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