НБА ужесточила кодекс поведения болельщиков

В преддверии нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации лига ужесточила кодекс поведения болельщиков. Любые нарушения правил будут приводить к удалению фаната с арены.



«Мы добавили в список запретных тем любые сексистские высказывания, слова о ЛГБТ-сообществах, клеветнические заявления, убрав всё, что не связано с баскетболом. Отныне комментарии о матери, семье, результатах тестов — обо всём, что не связано с баскетболом, будут приводить к тому, что фанату придётся покинуть своё место», — приводит слова исполнительного вице-президента и директора по безопасности Национальной баскетбольной ассоциации Джерома Пикетта ESPN.



В лиге считают, что поведение болельщиков в последнее время ухудшилось.