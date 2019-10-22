Сын Сабониса продлил контракт с «Индианой» на 4 года и $ 77 млн

23-летний Домантас Сабонис, сын знаменитого баскетболиста сборных СССР и Литвы Арвидаса Сабониса, подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс». Соглашение рассчитано на четыре сезона, за которые Сабонис заработает $ 77 млн. С учётом бонусов сумма может вырасти до $ 85 млн, сообщает ESPN.
«Очень рад остаться в «Пэйсерс». Этого мне и хотелось. Ценю то, что в организации мне доверяют. Готов стать частью команды в сезоне, который обещает стать очень хорошим для нас», — приводит слова Сабониса пресс-служба клуба.
В сезоне-2018/19 средние показатели Сабониса в регулярном чемпионате составили 14,1 очка, 9,4 подбора и 2,9 передачи за игру.
Сабонис, начавший карьеру в НБА в «Оклахома-Сити Тандер» в 2016 году, выступает за «Индиану» с 2017 года.
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