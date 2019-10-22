Мачеха звезды НБА рассказала, как убили его отца

Жаклин Леонард, мачеха двукратного чемпиона НБА Кавая Леонарда, выступающего за «Лос-Анджелес Клипперс», рассказала об убийстве отца баскетболиста в 2008 году.

43-летнего Марка Леонарда застрелили возле автомойки. Дело об убийстве до сих пор не раскрыто. Каваю, будущей звезде НБА, было тогда 17 лет.

По словам Жаклин, она тогда только узнала, что беременна, как случился инцидент на автомойке.

«Я слышала беседу, голоса становились всё громче, и это меня напугало», — цитирует её ABC7.

По словам Жаклин, всё началось, когда подошёл друг Марка, который надеялся, что он поможет уладить спор. Она добавила, что не знала, кто были другие люди. Затем все ушли, всё стихло, после чего она заметила грузовик.

«Этот грузовик, в котором сидели другие, ездил туда-сюда мимо автомойки. Я стала по-настоящему нервничать, думала, зачем они тут ездят», — добавила она.

Несколько часов спустя кто-то зашёл в ворота.

«На нём была серая толстовка, капюшон. Лица не было видно, только глаза», — рассказала она.

Человек начал стрелять, сделал ещё несколько выстрелов в упавшего Марка и убежал.

«Я выбежала, наклонилась к Марку, говорила: ты не должен умереть, а как же я, дети», — сказала Жаклин.

По словам Жаклин, три месяца спустя её также пытались убить, но выстрел пришёлся в ногу.

«Я решила выступить 11 лет спустя, поскольку намерена добиться справедливости для мужа и детей», — добавила она.