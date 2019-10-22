«Изоляционизм не пройдёт». В НБА подтвердили нежелание ссориться с Китаем

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер заявил, что лига не планирует прекращать сотрудничество с Китаем.

Отношения НБА и Китая накалились после твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал протесты в Гонконге.

«Насколько я знаю, многие говорят, что мы должны разорвать отношения с Китаем. Позволю себе не согласиться с этим.

Лично я убеждён, что изоляционизм в современном интегрированном мире не имеет смысла. У нас нет иного выбора, кроме как взаимодействовать и пытаться лучше понимать другие культуры, пытаться решать возникающие проблемы. Разве есть для этого лучший способ, чем спорт?» — приводит слова Сильвера The Wall Street Journal.

Очередной сезон НБА начнётся в ночь с 22 на 23 октября мск матчами «Торонто Рэпторс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

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