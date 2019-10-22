В Евролиге состоялась ещё одна отставка

Руководство «Црвены Звезды» приняло отставку Милана Томича с поста главного тренера команды, сообщает Eurohoops. Временно исполняющим обязанности наставника станет ассистент Томича Андрия Гаврилович.

Томич подал прошение об отставке в минувший уик-энд, когда белградцы в Адриатической лиге уступили словенской КРКЕ. После нескольких дней рассмотрения боссы клуба приняли решение удовлетворить её. В заявлении клуба подчёркивается, что это было обоюдное решение, стороны сохраняют тёплые и дружеские отношения.

В нынешнем сезоне Евролиги «Црвена Звезда» провела три поединка, победив в одном из них. Также три матча белградцы сыграли и в Адриатической лиге, победив там один раз.

Напомним, это уже вторая отставка в Евролиге после трёх туров. После поражения в первом туре от АСВЕЛа с поста главного тренера «Олимпиакоса» ушёл Дэвид Блатт.