В Евролиге состоялась ещё одна отставка

Руководство «Црвены Звезды» приняло отставку Милана Томича с поста главного тренера команды, сообщает Eurohoops. Временно исполняющим обязанности наставника станет ассистент Томича Андрия Гаврилович.
Томич подал прошение об отставке в минувший уик-энд, когда белградцы в Адриатической лиге уступили словенской КРКЕ. После нескольких дней рассмотрения боссы клуба приняли решение удовлетворить её. В заявлении клуба подчёркивается, что это было обоюдное решение, стороны сохраняют тёплые и дружеские отношения.
В нынешнем сезоне Евролиги «Црвена Звезда» провела три поединка, победив в одном из них. Также три матча белградцы сыграли и в Адриатической лиге, победив там один раз.
Напомним, это уже вторая отставка в Евролиге после трёх туров. После поражения в первом туре от АСВЕЛа с поста главного тренера «Олимпиакоса» ушёл Дэвид Блатт.
- 22 октября 2019
-
17:29
-
16:40
-
15:22
-
14:13
-
13:32
-
12:26
-
11:47
-
10:26
-
09:37
-
00:43
- 21 октября 2019
-
22:49
-
21:48
-
20:55
-
19:29
-
18:57
-
17:30
-
15:55
-
14:27
-
13:31
-
11:40
-
10:31
-
09:39
-
07:50
- 20 октября 2019
-
22:14
-
20:52
-
19:15
-
18:39
-
18:31
-
16:49
-
15:46
-
14:42
-
13:51
-
12:48
-
11:16
-
10:50