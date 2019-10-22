Карри: если я буду играть слабо, «Голден Стэйт» будет сложно побеждать
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз», лидер команды Стефен Карри понимает, какая ответственность на него возлагается после ухода Кевина Дюранта и травмы Клэя Томпсона, которая оставит баскетболиста вне игры почти на год.
«В минувшие годы я мог провести не совсем эффективную игру, бросать с малым процентом попаданий и делать только парочку передач, но благодаря таланту команды и опыту мы всё равно могли побеждать. В этом году всё не так: если я буду играть слабо, нам будет сложно побеждать в матчах. Я принимаю этот вызов и хорошо осознаю то, каким игроком мне необходимо быть», — приводит слова защитника портал Clutch Points.
Ранее наставник «Уорриорз» Стив Керр дал понять, что не ожидает возвращения Клэя Томпсона в нынешнем сезоне.
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