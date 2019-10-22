Россия впервые с 2000 года не будет представлена в НБА, в лиге 108 легионеров

В ночь на 23 октября мск в США стартует очередной регулярный чемпионат НБА. В заявочных листах команд в общей сложности числится 108 легионеров из 38 стран мира, сообщает talkSPORT. Наибольшее представительство у Канады, которая представлена шестнадцатью игроками, второе место по этому показателю — у Австралии (9), на третьем месте Франция — восемь исполнителей.

Страны бывшего СССР представлены восемью игроками — Латвия (3), Литва (2), Украина (2), Грузия (1).

Отметим, российских игроков в сильнейшей лиге мира не будет впервые с 2000 года. С 2001 года у России было стабильное представительство в НБА. За эти годы в различных командах лиги успели выступить Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Ярослав Королёв, Сергей Моня, Павел Подкользин, Алексей Швед, Сергей Карасёв, Александр Каун и Тимофей Мозгов. Самыми успешными из них стали Кириленко и Мозгов.

В минувшем сезоне Тимофей Мозгов числился в ростере «Орландо Мэджик», но из-за травмы не провёл за флоридцев ни одного матча.