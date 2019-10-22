17 очков Деккера не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в игре с «Партизаном»

В Белграде завершился матч четвёртого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором «Партизан» принимал «Локомотив-Кубань». Команда из Сербии уверенно начала встречу и после стартовой четверти вела с разницей в шесть очков — 24:18. Во втором игровом отрезке «Локо» уже не отпускал соперников, но и сократить отставание не сумел. К большому перерыву счёт на табло был 41:35 в пользу хозяев.
В третьем игровом отрезке «железнодорожники» прибавили и вышли вперёд — 58:57. Но в заключительные десять минут матча атака «Локо» провалилась, и это позволило «Партизану» выиграть — 80:71.
Самым результативным в составе победителей стал Рашон Томас, набравший 16 очков. У «Локо» по 17 баллов в активе Сэма Деккера и Уилла Каммингса. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов — у Алана Уильямса.
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