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17 очков Деккера не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в игре с «Партизаном»

17 очков Деккера не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в игре с «Партизаном»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Белграде завершился матч четвёртого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором «Партизан» принимал «Локомотив-Кубань». Команда из Сербии уверенно начала встречу и после стартовой четверти вела с разницей в шесть очков — 24:18. Во втором игровом отрезке «Локо» уже не отпускал соперников, но и сократить отставание не сумел. К большому перерыву счёт на табло был 41:35 в пользу хозяев.

В третьем игровом отрезке «железнодорожники» прибавили и вышли вперёд — 58:57. Но в заключительные десять минут матча атака «Локо» провалилась, и это позволило «Партизану» выиграть — 80:71.

Самым результативным в составе победителей стал Рашон Томас, набравший 16 очков. У «Локо» по 17 баллов в активе Сэма Деккера и Уилла Каммингса. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов — у Алана Уильямса.

Еврокубок. Группа B. 4-й тур
22 октября 2019, вторник. 21:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
80 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Партизан: Томас - 16, Мосли - 11, Загорац - 10, Ярамаз - 10, Бирчевич - 9, Янкович - 9, Пейдж - 7, Гордич - 7, Пейнерс - 1, Уолден, Параховский, Величкович
Локомотив-Кубань: Деккер - 17, Каммингс - 17, Уильямс - 15, О'Брайант - 9, Калниетис - 7, Апич - 2, Ивлев - 2, Мотовилов - 1, Ильницкий - 1, Д. Кулагин, Герасимов, Мартюк
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