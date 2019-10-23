Китайское государственное телевидение не транслировало первые матчи сезона НБА

Китайское государственное телевидение не транслировало первые матчи нового сезона регулярного чемпионата НБА, сообщает ESPN. При этом партнёр ESPN и НБА по трансляции Tencent сократил своё расписание, оставив только встречу между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Это связано со скандальным твитом генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал антиправительственные акции в Гонконге против официального Пекина.

Позиция Мори была поддержана официальным представителем лиги комиссаром НБА Адамом Сильвером.

Также Сильвер заявил, что Мори не будет подвержен никаким санкциям, несмотря на требования китайского правительства. На данный момент в воздухе повисло несколько многомиллионных контрактов между НБА и Китаем.