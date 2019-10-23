Каждый болельщик первого матча «Торонто» получил копию чемпионского перстня
Каждый болельщик, который посетил стартовый матч нового сезона НБА между «Торонто Рэпторс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» получил точную копию чемпионского перстня.
Видео можно посмотреть в «твиттере» theScore.
Перед началом первого поединка нового сезона НБА, в котором «Торонто» на своей площадке принимал «Нью-Орлеан», состоялась церемония вручения чемпионских перстней игрокам «Рэпторс» за победу в сезоне-2018/19.
Напомним, «Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Поединок состоялся на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 130:122.
В следующем матче «Торонто» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Нью-Орлеан» встретится с «Даллас Маверикс».
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