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Дабл-дабл Дэвиса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Клипперс»

Дабл-дабл Дэвиса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 112:102.

Лучшей результативностью в поединке отличился игрок хозяев Кавай Леонард, который набрал 30 очков. У Луиса Уильямса 21 очко.

В составе «Лейкерс» дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов оформил Энтони Дэвис. Данни Грин принёс команде 28 очков.

В следующем матче «Клипперс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Лейкерс» сыграют с «Ютой Джаз».

Напомним, в первой игре нового сезона регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (130:122).

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
4-я четверть
112 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Williams - 21, Харрелл - 17, Грин - 12, Харклесс - 10, Шамет - 8, Зубац - 8, Паттерсон - 4, Беверли - 2, Робинсон, Mann, Мотли, Kabengele
Лос-Анджелес Лейкерс: Green - 28, Дэвис - 25, James - 18, Bradley - 8, Dudley - 6, Дэниэлс - 6, Cook - 4, McGee - 4, Howard - 3, Колдуэлл-Поуп, Карузо, Norvell Jr., Адетокунбо
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