Дабл-дабл Дэвиса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 112:102.

Лучшей результативностью в поединке отличился игрок хозяев Кавай Леонард, который набрал 30 очков. У Луиса Уильямса 21 очко.

В составе «Лейкерс» дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов оформил Энтони Дэвис. Данни Грин принёс команде 28 очков.

В следующем матче «Клипперс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Лейкерс» сыграют с «Ютой Джаз».

Напомним, в первой игре нового сезона регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (130:122).