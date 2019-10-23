Результаты матчей НБА за 22 октября 2019 года
В ночь с 22 на 23 октября мск двумя матчами регулярного чемпионата начался сезон-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации. «Торонто Рэпторс», действующий чемпион НБА, принимал «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Лос-Анджелес Клипперс» сыграл с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Торонто» лишь в овертайме расправился с «Нью-Орлеаном». Самым результативным игроком встречи стал Паскаль Сиакам («Рэпторс»), на счету которого 34 очка, 18 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 130:122 (ОТ) в пользу «Торонто».
НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 122
ОТ
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Торонто Рэпторс: Сиакам - 34, Ванвлит - 34, Лоури - 22, Ибака - 13, Ануноби - 11, Марк Газоль - 6, Davis - 5, Пауэлл - 5, Джонсон, Миллер, Hernandez, Томас, Буше
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Redick - 16, Харт - 15, Мелли - 14, Холидей - 13, Джексон - 9, Болл - 8, Окафор - 8, Фэйворс - 6, Мур - 5, Alexander-Walker - 3, Уильямс - 3, Hayes
«Клипперс» переиграли «Лейкерс». Самым результативным игроком матча стал Кавай Леонард («Клипперс»), набравший 30 очков, собравший 6 подборов и отдавший 5 передач. Итоговый счёт — 112:102 в пользу «Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
4-я четверть
112 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Williams - 21, Харрелл - 17, Грин - 12, Харклесс - 10, Шамет - 8, Зубац - 8, Паттерсон - 4, Беверли - 2, Робинсон, Mann, Мотли, Kabengele
Лос-Анджелес Лейкерс: Green - 28, Дэвис - 25, James - 18, Bradley - 8, Dudley - 6, Дэниэлс - 6, Cook - 4, McGee - 4, Howard - 3, Колдуэлл-Поуп, Карузо, Norvell Jr., Адетокунбо
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