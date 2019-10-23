Результаты матчей НБА за 22 октября 2019 года

В ночь с 22 на 23 октября мск двумя матчами регулярного чемпионата начался сезон-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации. «Торонто Рэпторс», действующий чемпион НБА, принимал «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Лос-Анджелес Клипперс» сыграл с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Торонто» лишь в овертайме расправился с «Нью-Орлеаном». Самым результативным игроком встречи стал Паскаль Сиакам («Рэпторс»), на счету которого 34 очка, 18 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 130:122 (ОТ) в пользу «Торонто».



«Клипперс» переиграли «Лейкерс». Самым результативным игроком матча стал Кавай Леонард («Клипперс»), набравший 30 очков, собравший 6 подборов и отдавший 5 передач. Итоговый счёт — 112:102 в пользу «Клипперс».



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