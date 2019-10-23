Сиакам повторил достижение Картера 18-летней давности

Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам стал самым результативным игроком матча с «Нью-Орлеан Пеликанс», открывшего очередной сезон лиги. «Торонто» одержал победу в овертайме со счётом 130:122.
Сиакам набрал 34 очка, собрал 18 подборов и отдал 5 передач. Это позволило ему присоединиться к бывшему игроку «Торонто» Винсу Картеру, который 7 декабря 2001 года стал первым игроком в истории клуба, который набрал не менее 30 очков, собрал не менее 15 подборов и отдал не менее 5 передач в одной игре.
В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась со счётом 112:102 в пользу «Клипперс».
Следующий матч «Торонто» сыграет в гостях в ночь с 25 на 26 октября мск с «Бостон Селтикс».
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