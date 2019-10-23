Игрок «Лейкерс» Грин побил рекорд Абдул-Джаббара 44-летней давности

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин обновил достижение Карима Абдул-Джаббара, установленное в 1975 году. В дебютном матче в составе «Лейкерс» Абдул-Джаббар набрал 27 очков, а Грин, дебютировавший за клуб во встрече с «Лос-Анджелес Клипперс» в ночь с 22 на 23 октября мск, набрал 28 очков.

Несмотря на достижение Грина, «Лейкерс» потерпели поражение от «Клипперс» со счётом 102:112. Самым результативным игроком встречи стал новичок «Клипперс» Кавай Леонард, действующий чемпион НБА и действующий самый ценный игрок финала в составе «Торонто Рэпторс». На его счету 30 очков, 6 подборов и 5 передач.

Следующий матч «Лейкерс» сыграют в ночь с 25 на 26 октября, когда их соперником станет «Юта Джаз».

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