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Мэджик не поверил, что Джордан обидно отозвался о Карри

Мэджик не поверил, что Джордан обидно отозвался о Карри
Баскетбол / НБА 0

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал слова другого легендарного баскетболиста Майкла Джордана в адрес Стефена Карри, выступающего за «Голден Стэйт Уорриорз». Джордан заявил, что Карри не является игроком уровня Зала славы баскетбола, хотя и признал, что он классный баскетболист.

«Так, расслабьтесь. Все мы понимаем, что Стеф Карри — будущий член Зала славы. Майкл Джордан не смог сказать такого. В противном случае лига оштрафовала бы его», — написал Джонсон в своём «твиттере».

Карри, седьмой номер драфта НБА 2009 года, провёл за «Голден Стэйт» уже 10 сезонов. В составе команды он трижды становился чемпионом: в 2015, 2017 и 2018 годах.

Первый матч очередного сезона НБА «Голден Стэйт» сыграет в ночь с 24 на 25 октября мск, когда его соперником станет «Лос-Анджелес Клипперс».

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