Мэджик не поверил, что Джордан обидно отозвался о Карри

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал слова другого легендарного баскетболиста Майкла Джордана в адрес Стефена Карри, выступающего за «Голден Стэйт Уорриорз». Джордан заявил, что Карри не является игроком уровня Зала славы баскетбола, хотя и признал, что он классный баскетболист.
«Так, расслабьтесь. Все мы понимаем, что Стеф Карри — будущий член Зала славы. Майкл Джордан не смог сказать такого. В противном случае лига оштрафовала бы его», — написал Джонсон в своём «твиттере».
Карри, седьмой номер драфта НБА 2009 года, провёл за «Голден Стэйт» уже 10 сезонов. В составе команды он трижды становился чемпионом: в 2015, 2017 и 2018 годах.
Первый матч очередного сезона НБА «Голден Стэйт» сыграет в ночь с 24 на 25 октября мск, когда его соперником станет «Лос-Анджелес Клипперс».
- 23 октября 2019
-
13:38
-
12:57
-
11:40
-
10:37
-
09:20
-
08:57
-
08:23
-
07:46
-
06:49
-
06:19
-
00:47
- 22 октября 2019
-
23:48
-
23:08
-
21:39
-
20:48
-
19:45
-
18:30
-
17:29
-
16:40
-
15:22
-
14:13
-
13:32
-
12:26
-
11:47
-
10:26
-
09:37
-
00:43
- 21 октября 2019
-
22:49
-
21:48
-
20:55
-
19:29
-
18:57
-
17:30
-
15:55
-
14:27