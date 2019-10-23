Дэвис рассказал, как пытался заманить Леонарда в «Лейкерс»

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, как склонял Кавая Леонарда к переходу в клуб во время межсезонья.
Леонард стал чемпионом с «Торонто Рэпторс» и был признан самым ценным игроком финала, а 10 июля подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», хотя мог перейти в «Лейкерс». Дэвис, выступавший до этого за «Нью-Орлеан Пеликанс», перешёл в «Лейкерс» немногим ранее, ещё до того, как было объявлено о контракте Леонарда с «Клипперс».
«Было интересно поучаствовать в этом, попытаться заманить в команду такого игрока, как Кавай. Было забавно.
Мы побеседовали, а потом он сделал заявление, или его дядя, или ещё кто-то… В общем, кто-то сказал, что Кавай не слишком одобряет все эти попытки зазвать его в команду. И тогда мне показалось, что я вышел за рамки дозволенного», — цитирует Дэвиса ESPN.
В матче НБА, состояшемся в ночь с 22 на 23 октября мск, «Клипперс» победили «Лейкерс» со счётом 112:102.
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