«Енисей» проиграл «Балкану», Секулович оформил дабл-дабл

«Енисей» на выезде уступил «Балкану» в матче первого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА.



Первая четверть прошла в равной борьбе, но чуть сильнее оказались хозяева площадки, которые повели в счёте с разницей в одно очко. Второй игровой отрезок также остался за «Балканом» — к большому перерыву их преимущество достигло четырёх очков.



Однако уже после большого перерыва «Енисею» удался рывок, который позволил им получить минимальное преимущество перед заключительным игровым отрезком. В финальной четверти сильнее оказались хозяева, что и принесло им победу в матче — 82:80 (23:22, 24:21, 15:20, 20:17).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Михайло Секулович, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. В составе «Енисея» отличился Никола Ребич, набравший 14 очков.