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32 очка Макколлума помогли УНИКСу победить «Ховентуд»

32 очка Макколлума помогли УНИКСу победить «Ховентуд»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Казани завершился матч четвёртого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Ховентуд». Российская команда уверенно начала встречу, и уже после стартовой четверти испанцы уступали с разницей в пять очков — 21:26. Во второй десятиминутке подопечные Прифтиса прибавили и получили двузначное преимущество — 49:33.

В третьей четверти УНИКС продолжал контролировать происходящее на паркете и перед четвёртой трёхминуткой лидировал с разницей в 17 баллов — 70:53. Лишь в заключительные десять минут «Ховентуд» получил больше свободы действий и немного сократил отставание, но на исход встречи это повлиять не могло. Победа УНИКСа — 86:74.

Самым результативным в составе казанцев стал Эрик Макколлум, набравший 32 очка. У «Ховентуда» 22 балла на счету Клемена Препелича.

Еврокубок. Группа C. 4-й тур
23 октября 2019, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
86 : 74
Ховентут
Бадалона, Испания
УНИКС: Макколум - 28, Тайус - 12, Манцарис - 9, Каймакоглу - 8, Клименко - 6, Смит - 5, Колесников - 5, Сергеев - 3, Паульссон - 2, Лиходей, Кощеев, Аношин
Ховентут: Омич - 20, Препелич - 19, Димитриевич - 7, Лопес-Аростеги - 6, Морган - 5, Харангоди - 4, Жагар - 3, Вентура - 2, Бускетс, Парра, Зисис, Паррадо
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