32 очка Макколлума помогли УНИКСу победить «Ховентуд»

В Казани завершился матч четвёртого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Ховентуд». Российская команда уверенно начала встречу, и уже после стартовой четверти испанцы уступали с разницей в пять очков — 21:26. Во второй десятиминутке подопечные Прифтиса прибавили и получили двузначное преимущество — 49:33.
В третьей четверти УНИКС продолжал контролировать происходящее на паркете и перед четвёртой трёхминуткой лидировал с разницей в 17 баллов — 70:53. Лишь в заключительные десять минут «Ховентуд» получил больше свободы действий и немного сократил отставание, но на исход встречи это повлиять не могло. Победа УНИКСа — 86:74.
Самым результативным в составе казанцев стал Эрик Макколлум, набравший 32 очка. У «Ховентуда» 22 балла на счету Клемена Препелича.
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