«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Брозе Бамберг»

В Бамберге завершился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором «Брозе Бамберг» принимал «Нижний Новгород». Команда из России уверенно начала встречу и уже после первой четверти вела с разницей в девять очков — 26:17. К большому перерыву преимущество подопечных Лукича стало двузначным — 46:24.

В третьем игровом отрезке команда из Германии попробовала вернуться в игру, но по-настоящему сделать это не сумела, сократив отставание на семь баллов — 44:59. В заключительные десять минут противостояния нижегородцы контролировали происходящее на паркете и довели матч до победы — 73:58.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Нижний Новгород» в гостях уступил «Иберостар Тенерифе».