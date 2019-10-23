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«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Брозе Бамберг»

«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Брозе Бамберг»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Бамберге завершился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором «Брозе Бамберг» принимал «Нижний Новгород». Команда из России уверенно начала встречу и уже после первой четверти вела с разницей в девять очков — 26:17. К большому перерыву преимущество подопечных Лукича стало двузначным — 46:24.

В третьем игровом отрезке команда из Германии попробовала вернуться в игру, но по-настоящему сделать это не сумела, сократив отставание на семь баллов — 44:59. В заключительные десять минут противостояния нижегородцы контролировали происходящее на паркете и довели матч до победы — 73:58.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Нижний Новгород» в гостях уступил «Иберостар Тенерифе».

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 2-й тур
23 октября 2019, среда. 21:00 МСК
Бамберг
Бамберг, Германия
Окончен
58 : 73
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Бамберг: Харрис - 13, Обасоан - 10, Олинде - 8, Ли - 5, Тейлор - 3, Зенгфельдер - 3, Каррера - 2, Марей - 2, Вайдеманн, Стаки, МакЛин, Тэйлор
Нижний Новгород: Уиллис - 10, Браун - 9, Антипов - 9, Бабурин - 9, Астапкович - 4, Льюис - 3, Комолов, Ганькевич, Жбанов, Беленитский, Винник
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