Прифтис остался недоволен игрой УНИКСа в четвёртой четверти матча с «Ховентудом»
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от победы команды над «Ховентудом» (86:74) в матче четвёртого тура первого группового этапа Еврокубка. Греческий специалист отметил неудовлетворительную игру казанцев в заключительной четверти.
«Нам нужно было быть более серьёзными в конце встречи. Мы победили, но нам следовало играть более собранно во второй половине и особенно в заключительной четверти. У нас очень сложный график, и нам приходится биться каждый день», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Еврокубка.
После четырёх туров Еврокубка УНИКС занимает второе место в секстете С, уступая «Дарушшафаке» лидерство лишь по разнице мячей. В пятом туре казанцы отправятся в Стамбул, где встретятся именно с «Дарушшафакой».
Еврокубок. Группа C. 4-й тур
23 октября 2019, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
86 : 74
Ховентут
Бадалона, Испания
УНИКС: Макколум - 28, Тайус - 12, Манцарис - 9, Каймакоглу - 8, Клименко - 6, Смит - 5, Колесников - 5, Сергеев - 3, Паульссон - 2, Лиходей, Кощеев, Аношин
Ховентут: Омич - 20, Препелич - 19, Димитриевич - 7, Лопес-Аростеги - 6, Морган - 5, Харангоди - 4, Жагар - 3, Вентура - 2, Бускетс, Парра, Зисис, Паррадо
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