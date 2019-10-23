Прифтис остался недоволен игрой УНИКСа в четвёртой четверти матча с «Ховентудом»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от победы команды над «Ховентудом» (86:74) в матче четвёртого тура первого группового этапа Еврокубка. Греческий специалист отметил неудовлетворительную игру казанцев в заключительной четверти.

«Нам нужно было быть более серьёзными в конце встречи. Мы победили, но нам следовало играть более собранно во второй половине и особенно в заключительной четверти. У нас очень сложный график, и нам приходится биться каждый день», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Еврокубка.

После четырёх туров Еврокубка УНИКС занимает второе место в секстете С, уступая «Дарушшафаке» лидерство лишь по разнице мячей. В пятом туре казанцы отправятся в Стамбул, где встретятся именно с «Дарушшафакой».