Соперник УНИКСа по группе набрал за матч 35 очков

23 октября в Еврокубке состоялся ряд очередных поединков. В секстете С итальянская «Брешиа» принимала на домашней арене «Дарушшафаку». Матч завершился победой гостей с разницей в 26 очков. Такой разгром стал возможен благодаря тому, что хозяева за 40 минут встречи сумели набрать лишь 35 очков. Стамбульцы увезли победу со счётом 61:35.

В первой четверти «Брешиа» ограничилась пятью набранными очками, во второй десятиминутке итальянская команда прибавила 15 баллов, а за оставшиеся 20 минут матча баскетболисты «Брешиа» смогли набрать ещё 15 очков.

Лишь один игрок сумел перешагнуть рубеж в 10 набранных очков — Аббас Авуду (12 баллов). «Брешиа» реализовала 7 из 35 бросков со средней дистанции, 5 из 26 бросков из-за дуги и 6 штрафных из 8.