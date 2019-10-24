«Шарлотт» в овертайме вырвал победу у «Чикаго», несмотря на 35 очков Маркканена
«Шарлотт Хорнетс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз». Матч состоялся на стадионе «Спектрум-центр» и завершился со счётом 126:125.
Отметим, в заключительной четверти «Чикаго» вёл с преимуществом в 10 очков, однако «Шарлотт» переломил ход встречи и одержал победу в овертайме первого матча нового сезона НБА.
Главным героем встречи стал игрок «Чикаго» Лаури Маркканен, который оформил дабл-дабл из 35 очков и 17 подборов.
Лучшей результативностью в составе победителей отличился Пи Джей Вашингтон, который набрал 27 очков. Коди Зеллер оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.
В следующем матче «Чикаго» встретится с «Мемфис Гриззлиз», а «Шарлотт» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Овертайм
126 : 125
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Washington - 27, Грэм - 23, Бэйкон - 22, Уильямс - 17, Зеллер - 15, Бриджес - 8, Монк - 7, Розир - 7, Батюм, Бийомбо, Hernangomez, Martin, Кидд-Гилкрист
Чикаго Буллз: Markkanen - 35, White - 17, Янг - 17, Лавин - 16, Картер - 12, Данн - 11, Porter Jr. - 9, Арчидиаконоу - 6, Саторански - 2, Корнет, Харрисон, Gafford, Валентайн
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