«Шарлотт» в овертайме вырвал победу у «Чикаго», несмотря на 35 очков Маркканена

«Шарлотт Хорнетс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз». Матч состоялся на стадионе «Спектрум-центр» и завершился со счётом 126:125.

Отметим, в заключительной четверти «Чикаго» вёл с преимуществом в 10 очков, однако «Шарлотт» переломил ход встречи и одержал победу в овертайме первого матча нового сезона НБА.

Главным героем встречи стал игрок «Чикаго» Лаури Маркканен, который оформил дабл-дабл из 35 очков и 17 подборов.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Пи Джей Вашингтон, который набрал 27 очков. Коди Зеллер оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Мемфис Гриззлиз», а «Шарлотт» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».