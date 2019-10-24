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50 очков Ирвинга не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Миннесотой»

50 очков Ирвинга не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Миннесотой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бруклин Нетс» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и уступил в овертайме со счётом 126:127 ОТ (22:33, 34:35, 37:20, 22:27, 11:12).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Карл-Энтони Таунс (36 очков, 14 подборов). Эндрю Уиггинс набрал 21 очко.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 50 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Торин Принс.

В параллельном матче «Майами Хит» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 120:101 (24:32, 30:28, 29:24, 37:17). Решающей в матче стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 127
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Ирвинг - 50, ЛеВерт - 20, Принс - 15, Динуайдди - 14, Harris - 14, Аллен - 6, Темпл - 4, Джордан - 2, Нваба - 1, Куруч, Пинсон, Муса, Чендлер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 36, Уиггинс - 21, Ковингтон - 15, Teague - 14, Окоги - 11, Лейман - 10, Грэм - 9, Напьер - 5, Culver - 4, Вонле - 2, Дьенг, Белл, Мартин
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
120 : 101
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Майами Хит: Уинслоу - 27, Nunn - 24, Горан Драгич - 19, Адебайо - 14, Herro - 14, Silva - 8, Olynyk - 7, Jones Jr. - 4, Робинсон - 3, Леонард, Okpala, Макон, Батлер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 17, Джонс - 15, Morant - 14, Краудер - 13, Гудурич - 9, Clarke - 8, Валанчюнас - 7, Брукс - 7, Аллен - 5, Андерсон - 4, Кабокло - 2, Мелтон, Hill
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