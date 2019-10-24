50 очков Ирвинга не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Миннесотой»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бруклин Нетс» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и уступил в овертайме со счётом 126:127 ОТ (22:33, 34:35, 37:20, 22:27, 11:12).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Карл-Энтони Таунс (36 очков, 14 подборов). Эндрю Уиггинс набрал 21 очко.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 50 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Торин Принс.
В параллельном матче «Майами Хит» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 120:101 (24:32, 30:28, 29:24, 37:17). Решающей в матче стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 20 очков.
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