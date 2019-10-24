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Дабл-даблы Харриса и Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Бостон»

Дабл-даблы Харриса и Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Бостон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимала «Бостон Селтикс» и победила со счётом 107:93 (20:25, 29:23, 28:20, 30:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Дабл-даблами в составе победителей отметились Тобиас Харрис (15 очков, 15 подборов) и Джоэл Эмбиид (15 очков, 13 подборов). Близок к трипл-даблу был форвард хозяев Бен Симмонс, в активе которого 24 очка, 9 передач и 8 подборов.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Гордон Хэйворд, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов оформил Джейсон Тейтум.

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» — 120:111 (22:15, 37:36, 24:32, 37:27).

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 93
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 24, Ричардсон - 17, Хорфорд - 16, Харрис - 15, Эмбиид - 15, Скотт - 6, О'Куинн - 5, Ennis III - 3, Thybulle - 3, Коркмаз - 3, Милтон, Нето, Бёрк
Бостон Селтикс: Hayward - 25, Тейтум - 21, Уокер - 12, Кантер - 12, Браун - 8, Уильямс - 5, Смарт - 4, Edwards - 3, Тайс - 3, Wanamaker, Williams, Оджелей, Пуарье
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 111
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 22, Форбс - 20, Мюррей - 18, Дерозан - 13, Гэй - 13, Уайт - 9, Mills - 8, Лайлз - 8, Poeltl - 6, Белинелли - 3, Уокер, Мету, Кэрролл
Нью-Йорк Никс: Моррис - 26, Рэндл - 25, Barrett - 21, Нокс - 13, Пэйтон - 11, Портис - 8, Ellington - 3, Смит - 2, Gibson - 2, Нтиликина, Трир, Brazdeikis, Дотсон
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