Дабл-даблы Харриса и Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Бостон»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимала «Бостон Селтикс» и победила со счётом 107:93 (20:25, 29:23, 28:20, 30:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Дабл-даблами в составе победителей отметились Тобиас Харрис (15 очков, 15 подборов) и Джоэл Эмбиид (15 очков, 13 подборов). Близок к трипл-даблу был форвард хозяев Бен Симмонс, в активе которого 24 очка, 9 передач и 8 подборов.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Гордон Хэйворд, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов оформил Джейсон Тейтум.

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» — 120:111 (22:15, 37:36, 24:32, 37:27).