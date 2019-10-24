«Юта» благодаря 32 очкам Митчелла обыграла «Оклахому»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил со счётом 100:95 (23:12 26:34, 19:28, 32:21).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком матча стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, в активе которого 32 очка и 12 подборов. Центровой Руди Гобер набрал 7 очков и собрал 14 подборов.

У «Оклахомы» больше всех очков набрал Шай Жильжо-Александер (26). Близок к дабл-даблу был Крис Пол (22 очка, 8 подборов). У Данило Галлинари 21 очко.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» — 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32). Главным героем встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 34 очка.