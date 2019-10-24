«Юта» благодаря 32 очкам Митчелла обыграла «Оклахому»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил со счётом 100:95 (23:12 26:34, 19:28, 32:21).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком матча стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, в активе которого 32 очка и 12 подборов. Центровой Руди Гобер набрал 7 очков и собрал 14 подборов.
У «Оклахомы» больше всех очков набрал Шай Жильжо-Александер (26). Близок к дабл-даблу был Крис Пол (22 очка, 8 подборов). У Данило Галлинари 21 очко.
В параллельном матче «Даллас Маверикс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» — 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32). Главным героем встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 34 очка.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
100 : 95
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Митчелл - 32, Богданович - 16, О'Нил - 14, Мудиэй - 12, Ingles - 7, Гобер - 7, Conley - 5, Green - 5, Дэвис - 2, Уильямс-Госс, Брэдли, Кидд, Ньянг
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 26, Paul - 22, Галлинари - 21, Диалло - 12, Мускала - 4, Adams - 3, Шрёдер - 3, Ноэль - 2, Фергюсон - 2, Bazley, Надер, Паттон, Бертон
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 100
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Porzingis - 23, Финни-Смит - 10, Джексон - 10, Брансон - 9, Curry - 9, Райт - 5, Lee - 4, Хардуэй-младший - 4, Barea, Roby, Клебер , Марьянович
Вашингтон Уизардс: Бил - 19, Хатимура - 14, Брайант - 14, Wagner - 13, Макрай - 11, Бонга - 9, Смит - 7, Дав. Бертанс - 7, Кьоцца - 6, Schofield, Томас, Robinson, Mathews
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