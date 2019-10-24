Результаты матчей НБА за 23 октября 2019 года
В ночь с 23 на 24 октября мск состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Индиана» — «Детройт» — 110:119.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
110 : 119
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 27, Тёрнер - 25, Брогдон - 22, Уоррен - 10, Lamb - 10, Самнер - 6, Макдермотт - 6, McConnell - 4, Холидей, Холидэй, Сэмпсон, Лиф, Битадзе
Детройт Пистонс: Драммонд - 32, Кеннард - 30, Роуз - 18, Снелл - 10, Моррис - 8, Браун - 7, Джексон - 5, Галлоуэй - 5, Maker - 4, Фрейзер, Томас, Mykhailiuk, Вуд
«Орландо» — «Кливленд» — 94:85.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
94 : 85
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Вучевич - 21, Фурнье - 16, Фульц - 12, Росс - 10, Гордон - 9, Augustin - 9, Бамба - 7, Aminu - 5, Айзек - 3, Картер-Уильямс - 2, Берч, Iwundu, Frazier Jr.
Кливленд Кавальерс: Секстон - 16, Томпсон - 16, Осман - 13, Love - 11, Nance Jr. - 9, Garland - 8, Кларксон - 7, Dellavedova - 5, Porter Jr., Найт, Wade, Cook
«Шарлотт» — «Чикаго» — 126:125.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
126 : 125
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Washington - 27, Грэм - 23, Бэйкон - 22, Уильямс - 17, Зеллер - 15, Бриджес - 8, Монк - 7, Розир - 7, Батюм, Бийомбо, Hernangomez, Martin, Кидд-Гилкрист
Чикаго Буллз: Markkanen - 35, White - 17, Янг - 17, Лавин - 16, Картер - 12, Данн - 11, Porter Jr. - 9, Арчидиаконоу - 6, Саторански - 2, Корнет, Харрисон, Gafford, Валентайн
«Бруклин» — «Миннесота» — 126:127 ОТ.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 127
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Ирвинг - 50, ЛеВерт - 20, Принс - 15, Динуайдди - 14, Harris - 14, Аллен - 6, Темпл - 4, Джордан - 2, Нваба - 1, Куруч, Пинсон, Муса, Чендлер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 36, Уиггинс - 21, Ковингтон - 15, Teague - 14, Окоги - 11, Лейман - 10, Грэм - 9, Напьер - 5, Culver - 4, Вонле - 2, Дьенг, Белл, Мартин
«Майами» — «Мемфис» — 120:101.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
120 : 101
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Майами Хит: Уинслоу - 27, Nunn - 24, Горан Драгич - 19, Адебайо - 14, Herro - 14, Silva - 8, Olynyk - 7, Jones Jr. - 4, Робинсон - 3, Леонард, Okpala, Макон, Батлер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 17, Джонс - 15, Morant - 14, Краудер - 13, Гудурич - 9, Clarke - 8, Валанчюнас - 7, Брукс - 7, Аллен - 5, Андерсон - 4, Кабокло - 2, Мелтон, Hill
«Филадельфия» — «Бостон» — 107:93.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 93
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 24, Ричардсон - 17, Хорфорд - 16, Харрис - 15, Эмбиид - 15, Скотт - 6, О'Куинн - 5, Ennis III - 3, Thybulle - 3, Коркмаз - 3, Милтон, Нето, Бёрк
Бостон Селтикс: Hayward - 25, Тейтум - 21, Уокер - 12, Кантер - 12, Браун - 8, Уильямс - 5, Смарт - 4, Edwards - 3, Тайс - 3, Wanamaker, Williams, Оджелей, Пуарье
«Даллас» — «Вашингтон» — 108:100.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 100
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Porzingis - 23, Финни-Смит - 10, Джексон - 10, Брансон - 9, Curry - 9, Райт - 5, Lee - 4, Хардуэй-младший - 4, Barea, Roby, Клебер , Марьянович
Вашингтон Уизардс: Бил - 19, Хатимура - 14, Брайант - 14, Wagner - 13, Макрай - 11, Бонга - 9, Смит - 7, Дав. Бертанс - 7, Кьоцца - 6, Schofield, Томас, Robinson, Mathews
«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 120:111.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 111
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 22, Форбс - 20, Мюррей - 18, Дерозан - 13, Гэй - 13, Уайт - 9, Mills - 8, Лайлз - 8, Poeltl - 6, Белинелли - 3, Уокер, Мету, Кэрролл
Нью-Йорк Никс: Моррис - 26, Рэндл - 25, Barrett - 21, Нокс - 13, Пэйтон - 11, Портис - 8, Ellington - 3, Смит - 2, Gibson - 2, Нтиликина, Трир, Brazdeikis, Дотсон
«Юта» — «Оклахома» — 100:95.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
100 : 95
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Митчелл - 32, Богданович - 16, О'Нил - 14, Мудиэй - 12, Ingles - 7, Гобер - 7, Conley - 5, Green - 5, Дэвис - 2, Уильямс-Госс, Брэдли, Кидд, Ньянг
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 26, Paul - 22, Галлинари - 21, Диалло - 12, Мускала - 4, Adams - 3, Шрёдер - 3, Ноэль - 2, Фергюсон - 2, Bazley, Надер, Паттон, Бертон
«Портленд» — «Денвер» — 100:108.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
100 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 32, Whiteside - 16, Hood - 13, McCollum - 12, Лябисье - 8, Коллинс - 8, Саймонс - 5, Bazemore - 4, Хезонья - 2, Трент-мл., Little, Tolliver
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Бартон - 19, Маррей - 14, Millsap - 11, Крэйг - 10, Грант - 9, Харрис - 8, Моррис - 6, Бисли - 6, Пламли - 5, Портер, Эрнангомес
«Финикс» — «Сакраменто» — 124:95.
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
124 : 95
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер - 22, Oubre Jr. - 21, Эйтон - 18, Картер - 11, Рубио - 11, Джонсон - 10, Камински - 9, Шарич - 7, Бриджес - 5, Baynes - 5, Okobo - 3, Диалло - 2, Harper
Сакраменто Кингз: Хилд - 28, Багли III - 14, Барнс - 12, Joseph - 10, Фокс - 8, Ариза - 7, Бьелица - 5, Феррелл - 3, Дедмон - 3, Богданович - 2, Холмс - 1, Габриэль - 1, Суониган - 1
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