Результаты матчей НБА за 23 октября 2019 года

В ночь с 23 на 24 октября мск состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана» — «Детройт» — 110:119.

«Орландо» — «Кливленд» — 94:85.

«Шарлотт» — «Чикаго» — 126:125.

«Бруклин» — «Миннесота» — 126:127 ОТ.

«Майами» — «Мемфис» — 120:101.

«Филадельфия» — «Бостон» — 107:93.

«Даллас» — «Вашингтон» — 108:100.

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 120:111.

«Юта» — «Оклахома» — 100:95.

«Портленд» — «Денвер» — 100:108.

«Финикс» — «Сакраменто» — 124:95.