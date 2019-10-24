Игрок «Бруклина» Ирвинг установил уникальное достижение

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг установил необычное достижение в матче с «Миннесотой Тимбервулвз», состоявшемся в ночь с 23 на 24 октября мск. «Бруклин» проиграл «Миннесоте» в овертайме со счётом 126:127.

Ирвинг записал на свой счёт 50 очков, 8 подборов и 7 передач. Это первый случай в истории НБА, когда игрок с такой статистикой не совершил за матч ни одной потери. Подсчёт потерь ведут в НБА с сезона-1977/78.

Ирвинг, первый номер драфта 2011 года, начал карьеру в «Кливленд Кавальерс». В составе «Кливленда» он стал чемпионом НБА 2016 года. В 2017 году баскетболист перешёл в «Бостон Селтикс», где провёл два сезона, а с 2019-го выступает за «Бруклин».