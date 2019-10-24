Баркли: почему Леброн должен терять деньги из-за твита того дурака?

Знаменитый баскетболист Чарльз Баркли прокомментировал конфликт НБА и Китая, разгоревшийся из-за скандального твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, поддержавшего антикитайские протесты в Гонконге.

«Леброн получает миллионы долларов от спонсоров. Почему он должен жертвовать своими деньгами из-за какого-то твита, который опубликовал этот дурак? НБА зарабатывает миллиарды в Китае. Почему НБА должна жертвовать своими миллиардами?

Nike зарабатывает в Китае по $ 6 млрд в год. Они выбросили всю продукцию из-за твита Дэрила Мори. Каждая компания в США ведёт бизнес в Китае.

Если ты работаешь на компанию, ты высказываешься от лица всей компании. Нельзя просто выйти на телевидение и сказать всё, что хочется. Мы не можем изменить Китай», — сказал Баркли в видео, опубликованном в «твиттере» журналиста Бена Голливера.