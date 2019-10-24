Баркли: почему Леброн должен терять деньги из-за твита того дурака?

Знаменитый баскетболист Чарльз Баркли прокомментировал конфликт НБА и Китая, разгоревшийся из-за скандального твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, поддержавшего антикитайские протесты в Гонконге.
«Леброн получает миллионы долларов от спонсоров. Почему он должен жертвовать своими деньгами из-за какого-то твита, который опубликовал этот дурак? НБА зарабатывает миллиарды в Китае. Почему НБА должна жертвовать своими миллиардами?
Nike зарабатывает в Китае по $ 6 млрд в год. Они выбросили всю продукцию из-за твита Дэрила Мори. Каждая компания в США ведёт бизнес в Китае.
Если ты работаешь на компанию, ты высказываешься от лица всей компании. Нельзя просто выйти на телевидение и сказать всё, что хочется. Мы не можем изменить Китай», — сказал Баркли в видео, опубликованном в «твиттере» журналиста Бена Голливера.
- 24 октября 2019
-
15:14
-
13:40
-
12:30
-
11:20
-
10:08
-
08:50
-
07:54
-
06:46
-
06:01
-
05:33
-
05:05
-
04:44
-
04:30
-
00:17
- 23 октября 2019
-
23:59
-
22:59
-
22:13
-
21:18
-
21:07
-
19:05
-
18:15
-
17:12
-
16:00
-
14:42
-
13:38
-
12:57
-
11:40
-
10:37
-
09:20
-
08:57
-
08:23
-
07:46
-
06:49
-
06:19
-
00:47