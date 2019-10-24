«В России нищета, но мы тут ни при чём». Игрок «Зенита» — о подаренной машине

Игрок баскетбольного клуба «Зенит» Антон Понкрашов, который в составе сборной России занял третье место на летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, заявил, что не стоит винить спортсменов, когда они за свои достижения получают от государства дорогие подарки. За третье место на Олимпиаде каждому из баскетболистов подарили автомобиль Audi A6.

«Когда турки заняли второе место (на чемпионате мира 2010 года. — Прим. «Чемпионата»), игрокам дали по миллиону долларов. Есть много примеров, когда люди просто отбирались на чемпионаты Европы, а им дарили дома и квартиры. Почему-то думают, что такое происходит только в России.

Мы выиграли третье место, а нам подарили по машине. Что это такое?! Тебе же не просто так дарят машину, а за то, что ты помог России завоевать какую-то медаль на каких-то соревнованиях.

Государство выделяет спортсменов, которые чего-то добились для страны. Безусловно, в России есть проблемы: нищета, кто-то болеет. Спортсмены в этом не виноваты. Многие из них занимаются благотворительностью. Мне кажется, что надо судить по этим поступкам, а не по тому, взял кто-то ключи от машины или нет», — цитирует Понкрашова «Спорт день за днём».