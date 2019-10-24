Защитник УНИКСа Макколлум признан MVP 4-го тура Еврокубка
Атакующий защитник УНИКСа Эррик Макколлум получил звание самого ценного игрока 4-го тура регулярного чемпионата Еврокубка, сообщает пресс-служба турнира.
В рамках 4-го тура казанская команда встречалась с испанским «Ховентудом». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 86:74. Эррик Макколлум по итогам матча набрал 32 очка, совершил 4 подбора и 3 перехвата и отдал 4 результативные передачи, закончив матч с числом 41 в графе показателя полезности баскетболиста.
Казанский УНИКС после четырёх туров занимает вторую строчку в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков. На их счету три победы и одно поражение. Первое место за «Дарушшафакой», в активе которой также шесть набранных очков.
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