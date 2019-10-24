«Реал» на выезде проиграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Турецкий «Анадолу Эфес» на домашней площадке переиграл мадридский «Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева площадки уверенно начали встречу и повели к первому перерыву с разницей в четыре очка, однако уже во втором игровом отрезке «Реалу» удалось совершить рывок и выйти к большому перерыву вперёд — после второй четверти счёт на табло был 31:29 в пользу «Реала».
Исход встречи определила вторая половина матча: в третьей десятиминутке «Анадолу Эфес» сумел выиграть с разницей в восемь очков, а затем поставить красивую точку, выиграв отрезок со счётом 20:10. Итоговый счёт встречи — 76:60 (15:11, 14:20, 27:19, 20:10) в пользу хозяев.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Брайант Данстон и Крунослав Симон, набравшие по 17 очков. Симон остановился в шаге от дабл-дабла, добавив к своим показателям девять подборов. В составе мадридского клуба отличился Серхио Юль, набравший 14 очков.
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