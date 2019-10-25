Игрока «Финикса» уличили в употреблении диуретиков и отстранили на 25 матчей

Центровой клуба НБА «Финикс Санз» Деандре Эйтон дисквалифицирован на 25 матчей за нарушение антидопинговой программы, сообщает ESPN.
Эйтон применял диуретики — мочегонные средства, которые используются в целях скрыть присутствие допинговых препаратов, поскольку они повышают количество выделяемой мочи, в связи с чем концентрация других веществ снижается.
«Хочу принести извинения семье, всему клубу «Санз», партнёрам по команде, сотрудникам, нашим болельщикам и всему сообществу Финикса. Это была непреднамеренная ошибка. К сожалению, в мой организм попало что-то, о чём я совершенно не знал», — сказал Эйтон.
Дисквалификация Эйтона началась сегодня, 25 октября.
В первом матче сезона НБА в ночь с 23 на 24 октября мск «Финикс» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 124:95.
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