Игрок «Зенита» Зубков вернётся в строй не раньше конца года

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Зубков, получивший тяжёлую травму бедра в матче 1-го тура Евролиги с берлинской «Альбой», сможет полностью восстановиться не ранее конца 2019 года. Об этом рассказал агент баскетболиста Вадим Михалевский.
«Главное, что в ситуации с травмой Зубкова обошлось без операции. Лечение проходит консервативно, он много работает, чтобы поскорее вернуться в строй.
По прогнозам врачей, примерные сроки полного восстановления Андрея — конец декабря — середина января следующего года», — цитируют Михалевского «Известия».
Зубков перешёл в «Зенит» из «Химок» в июне 2019 года. За новую команду форвард успел провести всего два матча. В прошлом сезоне средние показатели игрока составили 6 очков, 2,3 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру в Единой лиге ВТБ.
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