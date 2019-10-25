231-сантиметровый игрок НБА стукнулся головой о потолок и получил травму
Центровой клуба НБА «Бостон Селтикс» Тако Фолл пропустил игру регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс» из-за подозрения на сотрясение мозга, информирует Yahoo Sports.
Фолл, чей рост в кроссовках составляет 231 сантиметр, ударился головой о потолок, из-за чего получил повреждение. Инцидент произошёл в тренировочном комплексе «Бостона» после индивидуального занятия, когда игрок мыл руки.
Фолл отметил, что не заметил низкий потолок. Ожидается, что игрок должен вернуться в строй в ближайшее время.
Напомним, Фолл выставлял свою кандидатуру на драфт-2019, но не был выбран ни одной из команд.
Фолл выступал за «Бостон» в Летней лиге, набирая 7,2 очка, 4,0 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.
«Бостон» перевёл 231-сантиметрового Фолла на двусторонний контракт
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