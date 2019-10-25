Итудис опасается атак «Альбы» с дальней дистанции
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Евролиги, в котором его команда на выезде сыграет с берлинской «Альбой».
«Сейчас «Альба» лидирует в Евролиге по многим статистическим категориям. Они играют быстро, стараются «поймать» соперников, пока у них не организована защита, практически каждый – за исключением Ньоко – бросает издали. Самое важное, что они создают хорошие возможности для бросков за счёт пик-н-роллов, изоляций, переходов, подборов в нападении. Нам необходимо играть агрессивно, концентрированно и мотивированно на протяжении всех 40 минут. Готовимся к тому, чтобы решать сложную задачу», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Матч «Альба» — ЦСКА состоится сегодня, 25 октября.
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