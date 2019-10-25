Банки рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» собирается обыгрывать «Зенит»

27 октября в Санкт-Петербурге состоится центральный поединок уик-энда Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» примет «Локомотив-Кубань». Главный тренер краснодарцев Лука Банки поделился ожиданиями от встречи и рассказал, за счёт чего намерен обыгрывать соперников.

«Игра против «Зенита», без сомнений, одна из самых сложных в календаре Лиги ВТБ. В этом сезоне они выступают в Евролиге и собрали очень хороший состав с игроками высокого уровня. Несмотря на все наши проблемы с травмами, мы собираемся провести этот матч очень агрессивно.

Мы должны быть более дисциплинированными, контролировать ритм игры, в которой соперник попытается использовать своё преимущество в габаритах «в краске». Нам нужно начать побеждать на выезде в таких серьёзных матчах, это придаст ещё большую скорость процессу укрепления командной химии», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».