Д'Антони считает, что пик карьеры Хардена продлится ещё 2-3 года

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони считает, что лидер техасцев Джеймс Харден сможет выступать на самом высоком уровне ещё на протяжении двух-трёх лет.

«Джеймсу только 30, и он на пике формы. С каждым годом он становится всё лучше. Он полностью сосредоточен на завоевании титула. То же самое я могу сказать и о Уэстбруке. Будет ли это длиться ещё два или три года? Я не знаю, не думаю, что кто-либо вообще это знает. Но нет причин, чтобы Харден не мог провести на таком уровне ещё два-три года», — приводит слова специалиста Clutch Points.

Харден выступает за «Хьюстон Рокетс» с 2012 года. В 2018 году он был признан MVP чемпионата. В минувшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате 78 матчей, набирая в них 36,1 очка, собирая 6,6 подбора и совершая 7,5 передачи в среднем.