22 очка Джеймса помогли ЦСКА уверенно обыграть «Альбу»

В Берлине завершился матч четвёртого тура Евролиги, в котором «Альба» принимала ЦСКА. Первая четверть прошла с небольшим преимуществом гостей и закончилась в пользу «армейцев» — 17:15. Во второй десятиминутке подопечные Итудиса немного нарастили преимущество и ушли на большой перерыв с перевесом в пять очков — 39:34.

В третьем игровом отрезке ЦСКА совершил решающий рывок и довёл преимущество до 19 баллов — 61:42. В заключительные десять минут встречи «Альба» сумела минимально сократить отставание, но на итог встречи это не повлияло. Победа ЦСКА — 82:66.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 22 очка. 21 балл в активе Дэррана Хиллиарда. У «Альбы» 11 баллов на счету Тима Шнайдера.