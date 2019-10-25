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22 очка Джеймса помогли ЦСКА уверенно обыграть «Альбу»

22 очка Джеймса помогли ЦСКА уверенно обыграть «Альбу»
Баскетбол / Евролига 0

В Берлине завершился матч четвёртого тура Евролиги, в котором «Альба» принимала ЦСКА. Первая четверть прошла с небольшим преимуществом гостей и закончилась в пользу «армейцев» — 17:15. Во второй десятиминутке подопечные Итудиса немного нарастили преимущество и ушли на большой перерыв с перевесом в пять очков — 39:34.

В третьем игровом отрезке ЦСКА совершил решающий рывок и довёл преимущество до 19 баллов — 61:42. В заключительные десять минут встречи «Альба» сумела минимально сократить отставание, но на итог встречи это не повлияло. Победа ЦСКА — 82:66.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 22 очка. 21 балл в активе Дэррана Хиллиарда. У «Альбы» 11 баллов на счету Тима Шнайдера.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
25 октября 2019, пятница. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
66 : 82
ЦСКА
Москва, Россия
Альба: Гиффей - 11, Шнайдер - 11, Сикма - 11, Гедрайтис - 10, Нноко - 8, Сива - 7, Кавано - 3, Маттиссек - 2, Огбе - 2, Тиман - 1, Mason, Эрикссон
ЦСКА: Джеймс - 22, Хиллиард - 21, Боломбой - 12, Стрелниекс - 7, Фойгтман - 7, Хайнс - 7, Воронцевич - 2, Клайберн - 2, Хаккетт - 2, Антонов, Курбанов, Бейкер
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