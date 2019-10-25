Букер считает, что дисквалификация Эйтона объединит «Финикс»

25 октября стало известно, что первый номер драфта НБА 2018 года, один из лидеров «Финикс Санз», центровой Деандре Эйтон отстранён лигой на 25 матчей за нарушение антидопинговой политики. Баскетболиста уличили на употреблении диуретиков.

Дисквалификацию напарника по команде прокомментировал ведущий игрок «Санз», атакующий защитник Девин Букер. По его словам, такое жёсткое наказание Эйтона может даже объединить коллектив.

«Жаль терять такого игрока, но мы обязаны справиться с этим. Турнирная дистанция на протяжении всего сезона будет ухабиста и трудна и, как команды, мы знаем об этом. Но я думаю, что это нас объединит сильнее», — цитирует Букера на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дуэйн Рэнкин.